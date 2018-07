Killustik kadus nagu mutiauku

Kui mitu tonni nad killustikku sellele kolmekilomeetrisele lõigule juba pannud on, ei osanud Jaanson öelda, aga tema sõnul on selgemast selge, et seda tuleb veelgi teha – niikaua kuni pinnas muutub piisavalt tihedaks ja enam ei veeldu. «Selge on see, et tee on sideainerikas ja see higistamine tuleb pidama saada,» märkis ta.