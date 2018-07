Väinjärvel valmistutakse suureks peoks

Esmakordselt 52 aasta jooksul korraldab Järvamaa mainekaimat ja tuntuimat veepidu erafirma. Seni on see alati olnud kohaliku küla, valla või kultuurimaja korraldada. Nüüd on korraldusega tegelemas üle-eestiline ürituste korraldamise firma Loud´n Live Promotion OÜ.