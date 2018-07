Välismaa kütid ei tohi enam linde koolituseta lasta

«Esimese veelinnualase koolituse läbisid jahikorraldajad, kes on loodust väga hästi tundvad spetsialistid,» sõnas EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. «Kõik on olnud väga head praktikud ja meil on igati alus arvata, et veelinnujahid viiakse ka edaspidi korrektselt läbi.»