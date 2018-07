Paide naised jumpaks küll kui keegi võimaluse annaks

Trenni viis läbi Koigis juba kaks aastat jumpingu treeninguid teinud Saima Kams. Ta oli huvilistele kohale toonud 11 jumpingu batuuti ning kõik, kel huvi said ägedat trenni omal nahal proovida.

Kams kinnitas, et jumping on lõbus ja tõhus trenn, mis nõuab ennekõike jalgadelt tugevust. "Põhiasend on nagu gorillal: jalad veidi kõverdatud, õlad längus ja muudkui vetrud," naljatas ta.