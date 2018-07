Väinjärv võõrustas kalamehi peamiselt särgedega

Võistluste üldvõidu võttist paidelane Valeri Sirotin, kes on varasemaltki Väinjärve võistupüüke võitnud, kuid viimastel aastatel on esikohast ikka veidi puudu jäänud.

Seekord läks Sirotin kindlalt koguse peale välja. "Suurt kala püüdma minnes kulub aega palju ja nii võita ei saa," paljastas ta oma taktika. Järvel oli ta paadiga, uid väga ringi ei aerutanud ja paremat kalakohta ei otsinud, sest seegi oleks liialt püügiaega ära napsanud.

Sirotin nentis, et Väinjärv pole enam kaugeltki tema lemmikui kalapüügikohti, sest järvest on kala raske kätte saada. "Mäletan, et omal ajal sai siit ikka selliseid labidaid välja tõmmatud. Ühe Väinjärve kalapüügivüistluse võitsin ligi 12 kilogrammi kalaga. Sump oli lõpuks nii raske, et ei jaksanud üleski vinnata," meenutas ta.

Seekord andis talle võistluse võidu 3655grammi püütud kala, millest suurem osa olid särjed. "Kinkisin need ühele kohalikule naisele ära. Ta ütles, et viib need oma hanedele," rääkis Sirotin.

Seekord järvest kõige suurema kala välja püüdnud kohalik Ervita mees Ants Rääk sõnas, et tema väikest kala püüdma ei tulnud ja jahtiski ussikestega üksnes suurt kala. "Polnud see linask nii suur midagi. Minu tänavune suurim linask kaalus 3,1 kilogrammi ja püüdsin selle Sinijärvest," rääkis ta.

Linaskit ja teisi kalu püüab Rääk Väinjärvest päris tihti. "Siin ikka on kala, kuid järv on keeruline ja selle kätte saamiseks tuleb näha palju vaeva," tõdes ta.

Lisaks linaskile on Rääk Väinjärvest kätte saanudka haugi, latikat, ahvenat ja särge - kõik Eesti järvedes teada-tuntud kalaliigid.

Tänase saagi kinkis Rääk ära. "Mul neid kodus küll ja ega kalamehel olegi enam erilist kalaisu," põhjendas ta.

Võistukalapüügis osalenud ainus naine Viivi Liias Jõgevamaalt lasi kõik kalad järve tagasi. "Las nad kasvava," sõnas ta hoolitsevalt. Kokku kaaluti tema sumbast 2505grmmi kala, mis andis talle meeste konkurentsis üldarvestuses neljanda koha.

Võistlust korraldanud koerulane Jaak Tammik märkis, et kella seitsmest hommikul läks järvele võidu kala püüdma 15 osalejat. "Kõik tulid kenasti tagasi ka. Mõnel oli veidi rohkem kalaõnne, kui üldiselt polnud Väinjärv täna kuigi helde," rääkis ta.

Tammik teadis öelda, et ega kala sooja ja päikest väga armasta ning poeb sügavamale peitu. "Õiged kalamehed tulid juba hommikul kella kuue ja seitsme ajal järvelt ära, mitte ei läinud püüdma," lausus ta naljatades. "Aga selline see võistluskord on. Tingimused on ju kõigile võrdsed," märkis ta.

Peale kalapüügi järvel said kõik kalamehed landiloopimises täpsust proovida ka kuival maal ning selles oli konkurentsitult parim kohalik kalamees Janno Nuggis.