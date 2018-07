Ülemaailmne rinnaga toitmise nädal tõstab esile imetamise olulisust

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab last ainult rinnapiimaga toita kuni 6. elukuuni ning seejärel jätkata imetamist samamoodi, tutvustades järkjärgult lapsele uusi maitseid eakohaste tahkete toitude pakkumisega. Seejuures julgustab WHO emasid jätkama imetamist lapse 2.-3. eluaastani.

„Lapse sündides teda rinnaga toitma hakata on ülemaailma populaarne otsus, kuid 6 kuu vanuses on ainult rinnapiimatoidul veel vaid 40% maailma lastest,“ märkis Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) imetamise nõustamise juht Marge Põldma. Ta tõi välja, et Eestis saab esimesel elunädalal rinnapiima alla 90% vastsündinutest, 6 kuu vanustest lastest saab veel osaliselt rinnapiima umbes 70%, kuid ainult rinnapiimaga toidetud laste osakaal on ka meil tunduvalt väiksem. Seega alustatakse Eestis liialt varakult lisasöökide ja -jookide pakkumist imikutele.

„Imetamine on imiku toitmiseks parim viis, sest rinnapiim on ideaalse koostisega, katmaks imiku toitainelisi ja immunoloogilisi vajadusi. Imetamine on loomulik ja optimaalne viis imikut toita, tugevdades ka ema ja lapse omavahelist sidet,“ tõi Põldma välja imetamise kasulikke külgi.

Imetamine on imiku toitmiseks parim viis, sest rinnapiim on ideaalse koostisega, katmaks imiku toitainelisi ja immunoloogilisi vajadusi. Imetamine on loomulik ja optimaalne viis imikut toita, tugevdades ka ema ja lapse omavahelist sidet.

Lisaks tõstis ämmaemand esile, et imetamine on imiku toitmiseks odavaim viis, sest see ei aseta pere eelarvele suurt survet. Imetamine on ka keskkonnasõbralik, kuna sellega ei kaasne pakendiprügi ning puudub vajadus üleval pidada osoonikihti ning põhjavett saastavaid suurfarme.

Võtmesõnaks imetamise toetus

„Emade enesekindlust ja soovi rinnaga toita ohustab palju tegureid, sealhulgas perekonna toe nappus, puudulik nõustamisteenuse kättesaadavus ja imiku segutoitude varjatud reklaam. Kui targalt toimida, on võimalik neist imetamise karidest edukalt mööduda,“ julgustas ämmaemand.

Ta tõi välja, et ainult 2% naisi ei ole võimelised oma lapsi rinnaga toitma, kuid paraku arvab hetkel sedasi tunduvalt suurem hulk noori emasid. „Seetõttu on oluline tõsta imetamisalast teadlikkust ühiskonnas üldiselt, kuid eelkõige lapsesaamiseas noorte perede seas,“ sõnas Põldma. „Et anda omapoolne panus rinnaga toitmise toetamiseks, edendamiseks ja kaitsmiseks, pakume ITKs imetavatele emadele nõustamisteenust.“

Tähistamaks ülemaailmset rinnaga toitmise nädalat on ITKs traditsiooniks kutsuda lapseootel peresid terve augustikuu jooksul tasuta kuulama nii eesti- kui ka venekeelseid imetamise loenguid. Lisaks traditsioonilistele loengutele toimub 1. augustil esmakordselt tasuta imetamise vestlusring, kus last ootavad ja imetavad emad saavad vabas vormis jagada imetamisega seotud lugusid ja mõtteid ning konsulteerida imetamise nõustajaga.