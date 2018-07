Homme algab Jõgevamaal Admiral Pitka luurevõistlus

Välismaistest külalistest on luurevõistlusel kahe võistkonnaga esindatud Soome, Poola ja Taani ning ühe meeskonnaga USA, Leedu, Bosnia ja Herzegovina, Rootsi, Läti, Itaalia ja Suurbritannia riigikaitse organisatsioonid. Lisaks võistleb ka üks USA, Bosnia ja Herzegovina ning Eesti ühisvõistkond.

Lisaks piiritagustele relvavendadele lähevad võistlustulle ka kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud võistkondadega Tallinna, Pärnumaa, Järva, Jõgeva, Harju ja Rapla malevad.

Järva maleva võistkonda kuuluvad Alo Aasma, Jürgen Põldma, Arti Kõrgesaar ning Janno Viilup, võistkonna esidajaks on Tarmo Koit. Võistlejatel tuleb nelja ööpäeva vältel liikuda metsas varjatult kontrollipunktide vahel ning täita seal erinevaid sõdurioskusi nõudvaid ülesandeid alates laskmisest ja meditsiinist kuni luure, takistusriba ning vaenlase tehnika ning tegevuse tundmiseni välja. “Võistluse alguses meil sõduriõnne just väga vedanud ei ole, sest lisaks põrgukuumusele võistluse ajal saime loosis ka kolmanda stardijärjekorra, mis mängib trumbib konkurentide kätte,” ütles võistkonna kapten Alo Aasma.

“Kuna võistkond sellises koosseisus läheb rajale esimest korda, siis loodame, et meeskonnatöö sujub, kuid neljandaks kohe kindlasti enam tulla ei taha, sest neid kohti on viimastel aastatel juba liigagi palju olnud erinevatel võistlustel.”

Küll on aga selge, et sisuliselt sõjaspordi Eesti meistrivõistlkused saavad ilmastiku tõttu olema karmid kõigile võistkondadele. “Näiteks viimane kord kolm aastat tagasi, kui selline põrgukuumus oli, siis 26 startinud võistkonnast lausa 11 katkestas ning mäletan, et esimesel ööpäeval kulus mul 18 liitrit joogivett, sest olime kogu aeg liikumises,“ lisas Aasma.