Maalimise töötoas osalemisel pole maalimisoskus vajalik

Kõik vajalik materjal on koha peal olemas sh värvid, pintslid, maalimisalus, molbertid, aga alati võib kaasa võtta oma lemmikpintsli.

Maalimist juhendavad kunstnikud Katrin Valdre ja Sven Saag, kes on Eesti Kunstnike liidu ja Eesti Maalikunstnike liidu liikmed. Näitustel on osaletud aastate jooksul palju, nii kodu- kui ka välismaal. Viimased viis aastat on kunstnike loomingulised teed ühinenud maalimisel, ühisnäituste tegemisel ja maalikursuste juhendamisel. Eelmisel suvel oli ka nende ühisnäitus Kirna mõisas.