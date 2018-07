Heategevusliku koogikohviku tulu jõudis sihtkohta

Laupäeval andsidki Kerli Graubner ja Kristi Rohtla raha Märt Avandile üle. Valituks osutus just see organisatsioon, sest ühe kohviku mõtte algataja enda laps põeb vähki ning ta teab, kui väga need vanemad rasketele hetkedel toetust vajavad. «See on igal juhul üks oluline koht, kuhu annetada, sest seal on palju toetavaid vanemaid, kes panustavad laste ravile,» sõnas ta.