Viimane hääletuspäev: Paide uus park otsib nime

Paide ühisgümnaasium õpetaja Ellen Rosimannuse sõnul pole tammi kasvatada lihtne olnud. "Nad vajavad palju hoolt ja armastust ning seda oleme neile ka andnud. Oleme neid pidanud kaitsma nii loomade kui ka haiguste eest, küsinud nõu nii ekspertidelt kui kasutanud oma talupojatarkust," lausus ta. Rosimannus lisas, et tammede kasvatamine on teda ennast kasvatanud tugevasti Järvamaa külge. "Olen pärit Lõuna-Eestist, aga tunnen, et see tammeprojekt on mind tugevalt sidunud Järvamaaga. Loodan, et ka noored, kes need tammed maha istutavad, tulevad neid 30 aasta pärast oma laste ja lastelastega vaatama!" lausus ta.