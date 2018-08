VTA: Toiduohutuse aitab tagada teadlik käitumine

Enne toidu valmistama asumist ning sööma hakkamist tuleb pesta käsi. Seda põhjusel, et mikroorganismidel on käte ja köögiriistade kaudu väga lihtne edasi kanduda ja isegi väiksem kokkupuude toiduga võib põhjustada haiguseid. Samuti tuleb toit hoida eraldatuna putukatest, kahjuritest ja muudest loomadest.

Toitu tuleb säilitada ohutul temperatuuril. Valmistatud rooga ei tohiks hoida välitemperatuuril kauem kui kaks tundi. Seda põhjusel, et selle säilitamisel temperatuuril 5-60°C on mikroorganismide jaoks loodud suurepärane võimalus kiiresti paljunemiseks. Valmistatud ja riknev toit tuleb vajadusel kohe külmutada (soovitavalt alla 5°C). Seevastu valmistatud roog tuleb serveerimiseni hoida kuumana (üle 60°C).

Alati tuleb veenduda, et söögi valmistamisel kasutatakse puhast vett ja värskeid toiduaineid, sest isegi pisem vigastus või hallitus suurendavad riski mürgiste ainete tekkeks. Lisaks on oluline puu- ja juurvilju hoolikalt pesta, eriti juhul, kui neid on plaanis süüa toorelt. Lihtsad toimingud nagu pesemine ja koorimine vähendavad riski ohtlike mikroorganismide ja ebasoovitavate ainete organismi sattumiseks märgatavalt.