Eesti hagijaid oodatakse ülevaatusele

Maailma suurima koeraorganisatsiooni esindajad on peagi tulemas Eestisse tõuga tutvuma. Selleks korraldab Eesti Kennelliit 18. augustil Luige näitusteväljakul Harjumaal ülevaatuse «Eesti 100 hagijat». Ettevõtmise teine eesmärk on teha ühtlasi ka ainulaadne ja väärikas sünnipäevakingitus Eestile.

Kennelliit palub enda ja oma eesti hagija osalemisest teada anda e-kirjaga aadressil eesti.hagijas@kennelliit.ee või helistades telefonil 654 0130. Lahkel on oodatud ka kõik Järvamaa tublid eesti hagijad.

Eesti kennelliidu president Helen Tonkson-Koit ütles, et FCI poolt on ülevaatusel osalevate koerte miinimumarvuks määratud 60. «Loodame, et Eesti sajanda sünnipäeva tähistamiseks õnnestub kokku saada vähemalt 100 eesti hagijat. Iga eesti hagijas loeb - tule kindlasti,» kutsus ta kõiki hagijate omanikke üles oma panust andma.