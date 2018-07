Haigla tegi haigetele ja nende lähedastele pöördumise

Sõltumata sellest, kas inimene on saanud abi ambulatoorselt, erakorraliselt või viibinud haiglaravil, palub haigla personal tänutäheks lilli ega kingitusi mitte tuua. "Kui Teil tekib soov haigla personali abi eest tänada, siis hea sõna on selleks parim viis," seisab pöördumises, mille juurde lisatakse, et lillede-kingituste vastuvõtt ei e sobi kokku haigla ning tervishoiutöötajate eetika ja põhiväärtustega.