Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et kuna Kask põhjendas oma töölt lahkumist sellega, et abivallavanemal pole piisavalt tööd, siis otsustas ta, et pole enam mõtet inimest ligi kuu aega ametis hoida ja tema viimane tööpäev on juba täna. «EKRE selgitas, et nii saab maksumaksja raha kokku hoida, nüüd hoidsime selle sammuga veelgi rohkem raha kokku,» sõnas Pihelgas.