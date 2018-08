Eraisikud alustavad ehitustöid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

„Puhta keskkonna nimel kulutatud raha on hästi paigutatud raha,“ nendib keskkonnaminister Siim Kiisler. „Lootsime, et inimesed haaravad sellest toetusvõimalusest kinni ning nii ongi läinud. Toetusraha veel jätkub, nii et julgustan inimesi KIKi poole pöörduma. Kui hästi läheb, jõuab veel enne talve ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda.“