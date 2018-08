Keskkonnaamet: peame põuaperioodil üheskoos kaitsma veekogude elustikku

Vee kaitset ja kasutust reguleerib Veeseadus, mille ülesanne on vee puhtuse ja ökoloogilise tasakaalu tagamine. Vee kasutamine peab toimuma nii, et pinna- ja põhjavee kvaliteeti ja veerežiimi rikutaks inimtegevuse tulemusena võimalikult vähe. Seadus nõuab, et enam kui 30 m3/ööpäevas pinnavee võtmise korral peab olema vee erikasutusluba, mille annab välja Keskkonnaamet. Täna on selliseid kehtivaid vee erikasutuslube 78. Loaga sätestatakse vee võtmise lubatud kogused ja looduslik vooluhulk, mis tuleb igal juhul tagada. See on vajalik eelkõige vee-elustiku kaitseks, mille olukord veevaesel perioodil muutub eriti keeruliseks.