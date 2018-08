Vanatehnika varjupaik kuulutas välja uue annetuskampaania

Kogumiskampaania eestvedajad kirjutavad oma tegevuse kohta nii: paralleelselt augustikuiste killavoori ja filmilindifestivaliga on plaanis teha ka üks pisut teistsugune aktsioon: juba varjupaigas deponeerituna olev filmioperaatori tõstukauto GAZ-52, on soov välja osta. Nimetatud kahel üritusel pargib auto platsil aukohal ning tema kõrvale asetatakse korjanduskarp, kuid samas saab teha ka ülekande pangakontole:

Saaja Järva-Jaani Tuletõrje Selts Swedbank, EE902200221049684062 Selgitusse aktsiooni nimi

Täiendavate küsimuste korral saab lisainfot küsida Tuve Kärnerilt (5149485, tuve@jjaani.ee).

Sihiks on seatud 2500 eurot ja sellest on vähemalt 175 eurot oli teisipäevaõhtuse seisuga juba olemas. Väljaostu järel on sõiduk plaanis ka väliselt korrastada ning kinomuuseumi eksponaadina välja panna.

Uuri masina kohta lisaks lisaks siit!

Kas selliseid autosid oli nõukogude ajal Eestis ainult üks või rohkemgi, pole praeguseks teada.

Varjupaiga peremehe Tuve Kärneri kinnitusel on auto heas seisus ja selle läbisõit on kõigest 14 000 kilomeetrit. Ka süsteem, millega operaator kõrgustesse lennutati, on ülimalt lihtne. Ei mingit hüdraulikat ega elektroonikat. Operaator kaaluti enne filmivõtteid ära ja vasturaskuseks tuli sama palju rauda kasutada. Ja siis polnudki muud, kui tõsta ja keeruta operaatorit sinna, kuhu soovid. Ei midagi keerulist.

Operaatori auto on varjupaigale 497. sõiduk ja Kärner on kindel, et 500 masinat saab tänavu täis.