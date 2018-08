Kevadpealinnas langes viimane tervisekeskuse ehitusele ette jäänud barakk

Majandusosakonna juhataja Urmas Kupp meenutas, et antud puitbarakist kolisid viimased elanikud välja juba paar aastat tagasi. „Eellugu oli selline, et Pärnu muuseum soovis läbi projektirahastuse tekitada oma muuseumialale vanade hoonete näituse. Nende plaaniks oli Türi puitbarakai lahtivõtmine, Pärnusse viimine ja seal püstipanek,“ selgitas ta. „Hoidsime hoonet alles uute rahastusvõimalusteni, kuid seda võimalust ei tulnudki. Meil hakkab kohe-kohe peale aga tervisekeskuse ehitus ja oli viimane aeg, et vana hoone eest ära lammutada. Andsime sellest ka Pärnu muuseumile teada.“