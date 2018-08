Luurevõistluse rada osutus võistlejatele raskeks

Rahvusvahelisele admiral Pitka luurevõistlusele pani end kirja pannud kokku 30 võistkonda, neist 13 välisriikidest. Võistluse ülem major Madis Morel ütles BNS-ile, et Kaitseliidu Pärnumaa maleva võistkond ei läinud starti ning võistluse on kolmapäeva hommikuse seisuga katkestanud Leedu, Rootsi, Kaitseliidu Tallinna maleva Põhja kompanii ning pioneeripataljoni võistkonnad. "Rada on väga raske," nentis major Morel. Tema sõnul on katkestamise põhjused küll erinevad, kuid suuremat rolli mängib kuumus. "Vähemalt veepuudust võistkondadel pole, vett on varutud piisavalt," sõnas lisas major Morel.