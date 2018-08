Vähipüügihooaeg sai hoo sisse

Keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko rääkis, et tänase seisuga on vähipüügilube ostetud juba 67 veekogule. Kuna sobivaid vähiveekogusid on Eestis kokku umbes 200, siis jagub huvilistele veel võimalusi.

Sel aastal on lubatud vähki püüda kõigis maakondades, välja arvatud Hiiumaal. «Sarnaselt varasematele aastale osteti enim lube vähirikkale Saaremaale, kus need on ka tänaseks välja müüdud,» rääkis Rakko. «Lisaks on ostetud rohkesti lube Harju-, Järva-, Valga- ja Tartumaa veekogudele.»

Rakko tuletab meelde, et jõevähile on kehtestatud alammõõt 11 sentimeetrit, millest väiksemad isendid tuleb koheselt vette tagasi lasta, et tagada populatsiooni elujõulisuse jätkumine.

Eestis on lisaks kohalikule liigile jõevähile kaks võõrliiki – signaalvähk ja ogapõskne vähk –, kellest viimane tuvastati esimest korda möödunud aastal. Kuna mõlemad liigid on vähikatku suhtes resistentsed, siis on vähipüük nende leiukohtades keelatud, et püügivahenditega ei kantaks haigust edasi. Seetõttu on 2018. aastal püük keelatud Saare maakonnas näiteks Karujärves, Põduste jões, Riksu ojas ja Riksu lahel, Harju maakonnas Vääna ja Mustjões ning Pärnu maakonnas Pärnu jões ja selle lisajõgedes.