Käibelaen aitaks leevendada põua tõttu kahju kannatavate põllumeeste olukorda

Põud on tekitanud probleeme paljudele põllumeestele Eesti erinevates piirkondades „Põllumajanduskoda toetab maaeluministri ettepanekut suurendada Maaelu Edendamise Sihtasutuse omakapitali ning kasutada seda käibekapitali laenude väljastamiseks. See oleks kõige kiirem ja reaalsem abi, mida riik saaks anda põua käes kannatavate põllumeeste olukorra kergendamiseks ja ettevõtete käibevahendite puuduse leevendamiseks,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. „Ebasoodsa ilma tõttu raskustesse sattuvad tootjad tuleb kriisist läbi aidata. Loodame, et valitsus langetab võimalikult kiiresti otsuse Maaelu Edendamise Sihtasutuse omakapitali suurendamiseks 20 miljoni euro ulatuses, et sellega juba lähikuudel käibekapitali laene finantseerida,“ lisas ta.