Tre raadio saatejuht Mati Palmet andis on Facebooki lehel teada, et eile oleks Kuma raadio /Kesk-Eesti Tre saatejuht Ly Menov saanud 45-aastaseks.

Sel puhul said tema parimad sõbrad ja sugulased kokku Koigi lennuväljal, kus Menov veetis kunagi suure osa oma vabast ajast. Palmet märkis, et kohalolijad meenutasid soojade sõnadega Menoviga koos oldud aegu ning kurvastasid, et teda meie keskel enam pole.