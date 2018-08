Ettevaatust kelmide eest: välismaalased „eksisid“ Paides teelt, kaasas hulk "kingitusi"

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd kinnitas, et 1. augusti pealelõunal sai politsei teate, et Paides Aiavilja tänaval asuva Selveri parklas palusid autoga meesterahvad juhatada endale teed Tallinnasse. „Teataja asus neile selgitusi jagama. Selle ajal hakkasid meesterahvad teatajale „kinkima“ kaasasolevaid potte ja panne. Vastutasuks soovisid mehed saada raha ja kutsusid pangaautomaadi juurde raha välja võtma. Teataja maksiski raha, mehed aga võtsid osa „kingitusi“ tagasi ja sõitsid minema,“ kirjeldas ta.

Söörd rõhutas, et sellistest kahtlastest tehingutest tuleb hoiduda, et mitte saada petta ega oma rahast ilma jääda. „Kunagi ei või teada, mis päritoluga on see kaup, mida nad pakuvad ja tegemist võib olla ka varastatud asjadega. Jätke meelde võimalikult palju infot: isikute kirjeldused, sõiduki registreerimisnumber, mark jne. Andke politseile kahtlasest tegevusest teada, nii saame operatiivselt reageerida ja kontrollida tegevuse seaduslikkust.“