Coop Pank lõpetab uuest aastast koodikaartide kasutamise

Coop Panga e-kanalite juht Helena Kokk selgitas, et klientidel tuleb alates 2019. aasta jaanuarist valida isiku tuvastamiseks mõni kaasaegsem võimalus: ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID.

Tema sõnul on koodikaartide kadumine tehnoloogia arenguga kaasas käiv paratamatus, mis on vajalik internetipanganduse edasiarendamiseks. „Taolisi kaarte hakati internetipankades kasutama umbes 20 aastat tagasi, kui paremad võimalused puudusid. Vahepealsete aastate tehnoloogia areng lubab täna pakkuda klientidele oluliselt mugavamaid ja turvalisemaid viise oma rahaasjade korraldamiseks kui papitükile trükitud kooditabel,“ selgitas Kokk.

„Koodikaartide populaarsus on viimastel aastatel niigi jõudsalt vähenenud: näiteks Coop Panga klientidest kasutab täna selliseid kaarte veel umbes 10%. Paberile trükitud koodikaartide kaotamise on otsustanud kõik Eesti pangad, samuti loobutakse sellest võimalusest järjest enam mujal maailmas,“ rääkis Kokk.

