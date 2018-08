Tegelikud juhid peavad hakkama tankistide kõrval vastutama

Vastulauseks Eesti võlausaldajate liidu juhi Marie Rosina arvamusele on Rahandusministeerium veendunud, et maksukorralduse seaduse muudatus on ühiskonna huvides. See on mõjus vahend võitluses variisikutega, loob eeldused maksulaekumiste paranemiseks ja aitab ennetada maksupettusi, kirjutab Taavi Juul, RMi maksupoliitika osakonna peaspetsialist.