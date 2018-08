Järvakad tulid admiral Pitka luurevõistlusel teiseks

Võitjameeskonda kuulusid leitnant Valdo Hälvin, leitnant Priit Lillemets, nooremveebel Rasmus Kukk ja nooremseersant Mikk Paas.

Leitnant Valdo Hälvini sõnul tõi võidu kokkutöötanud võistkond. „Kindlasti on see pikk patrullvõistlustel käimiste kogemus. Me oleme käinud siin osaliselt sama seltskonnaga võistlemas,“ lisas leitnant Hälvin.

Järva maleva võistkonda kuulusid Alo Aasma, Jürgen Põldma, Arti Kõrgesaar ning Janno Viilup, võistkonna esidajaks oli Tarmo Koit.

Parim välisriigi võistkond oli Erikoisrajajääkärikilta Soomest, kes saavutas 7. koha. Ainus võistlusel osalenud naiskond, Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna võistkond tuli 17. kohale.

“Kuna võistkond sellises koosseisus läheb rajale esimest korda, siis loodame, et meeskonnatöö sujub, kuid neljandaks kohe kindlasti enam tulla ei taha, sest neid kohti on viimastel aastatel juba liigagi palju olnud erinevatel võistlustel,“ ütles Aasma võistluse eel.

Võistluse järel ütles Alo Aasma, et edu võti oli suurepärane team, kus koostoo toimis ning mehed teineteise nõrkusi täiendasid. „Me olime üks kahest võistkonnast, kes suutis ajagraafikus punktidesse jõuda, ülejäänute jaoks oli rada liiga kiire ja karm,“ sõnas ta. „Meeskonnatöö klappis ning füüsiliselt olime võimsad, mis peabki olema kui tahad Eesti tipus kaasa rääkida Koige olulisem ongi see, et rajal saavad otsa nii vesi kui toit kui jõud kehast, kuid võistkonnakaaslased jääad, ja see ongi kõige alus.“

Kokku lõpetas admiral Pitka luurevõistluse kakskümmend üks võistkonda kahekümne üheksast startinust. Omavahel võtsid mõõtu Eesti, Soome, Poola, Taani, USA, Leedu, Bosnia ja Herzegovinast, Rootsi, Läti, Itaalia ja Suurbritannia riigikaitse organisatsioonide esindused.

Maailma üheks raskemaks militaarvõistluseks peetaval admiral Pitka luurevõistlusel pidid neljaliikmelised võistkonnad 31. juulist kuni 3. augustini läbima varjatult kontrollpunktist kontrollpunkti liikudes linnulennult sada seitse kilomeetrit.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.

