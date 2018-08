"Kõrboja perenaine" etendus Tammsaare mail poolele tuhandede teatrisõbrale

Lavastaja Vallo Kirsile ja Ugala teatri näitlejatele kirjutatud näidendi „Kõrboja perenaine“ autor on auhinnatud näitekirjanik Urmas Lennuk, kes on teksti aluseks võtnud Anton Hansen Tammsaare romaani „Kõrboja peremees“. Ugala lavaversioonis on Katku Villu asemel esile toodud just romaani naistegelased – Kõrboja Anna, Kuusiku Eevi ja Kõrboja Madli.