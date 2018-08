Türi-Tamsalu rattamatk alustas tossu ja pauguga

RATTAMATK

Mittetulundusühing Türi-Tamsalu Matkatee korraldab igal aastal suve lõpu poole vanal raudteetammil jalgratastega rahvamatka.

Kuuenda rahvamatka päev on 5. august ja osalejatele on see tasuta. Suures osas endisel Türi-Tamsalu kitsarööpmelisel raudteetammil kulgev rada jõuab ka asulate tänavatele, metsaradadele, kergliiklusteedele ja kõrvalmaanteedele.

Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Kõik end eelnevalt kirja pannud saavad tasuta märgi ja matkapäeva voldiku distantside kaardiga. Esimesed 40, kes panevad end kirja 35kilomeetrisele matkasaatjaga rajale, saavad ka tasuta sissepääsu Eesti jalgrattamuuseumi ja Wile Alpaca Farmi.

Pikim distants on 65 kilomeetri Türilt Tamsalusse.