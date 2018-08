KIK avab keskkonnaprogrammi taotlusvooru

„Suurepärane võimalus oma ideedest keskkonnakasulikud teod teha,“ julgustab KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler taotlusvoorust osa võtma. „Küsi ja sulle antakse, seda loomulikult siis, kui idee on kandev ning taotlus terviklik.“

KIKi juhataja Veiko Kaufmann soovitab vaadata avatud pilguga ringi, tutvuda toetuse taotlemise võimalustega, küsida nõu KIKi spetsialistidelt ning asuda tegutsema parema keskkonna nimel. „Küll aga tuleb enne taotluse esitamist hästi läbi mõelda projekti eesmärk - on oluline, et neil tegudel oleks võimalikult suur positiivne keskkonnamõju.“

Vooru eelarvest enim saab veemajandus – 6,5 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri investeeringuid, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi üle kogu riigi. Ringmajanduse projektidesse läheb üks miljon eurot, merekeskkonna projektid saavad 800 tuhat eurot, metsandusse läheb 600 tuhat eurot, atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja looduskaitsesse 500 tuhat eurot. Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot.