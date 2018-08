Eesti noored ettevõtjad annavad arvutid neile, kellel neid pole

Kui mõelda, et sajad lapsed ja noorukid on ilma jäetud mitte ainult interneti kasutamise võimalusest, vaid nad ei saa ka arvutioskusi omandada, hakkab kurb. Need on puudust kannatavate perede ja lastekodude lapsed. Nad ei saa kodutööna referaate koostada ega isegi õppematerjale trükkida.