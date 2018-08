Lapsevanem, Järva vallal on kooliaasta eel sulle teade

Toetuse suurus 2018 aastal on 130 eurot lapse kohta.

Toetus määratakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanikud, laps on asunud õppima Järva valla üldhariduskooli või väljaspool Järva valda asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi.