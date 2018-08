Matusebüroo töötaja kohendas tänaval lahtist kirstu

Matusebüroo esindaja sõnul oli tegu arusaamatusega ja tegelikult nende büroo nii ei toimi. Kirstukaas oli tõepoolest lahti olnud, kuid seda vaid hetke, et ta saaks sinna sisse ärasaatmiseks kaks rohelist oksakest panna. "Muidugi ei oleks olnud ilus seda niimoodi teha, aga vaatasin, et kedagi ei tule ja saan oksad sisse pista," lausus matusebüroo töötaja. Oma eksimusest sai ta enda sõnul kohe aru.

"Muidu me kaunistame siin sees ja siis läheb kinnine kirst edasi, aga kuna see matus toimus kaugemal kirikus, siis oli ainult vaja need oksad sinna kirstu panna," selgitas matusebüroo töötaja, miks kirstukaas ikkagi lahti oli.