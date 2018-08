Paide noor manitseb keskväljakul heaperemehelikult käituma

Muidugi igal heal asjal on oma varjukülg. Nimelt kui heasüdamlikult on jäetud asju linnarahvale hilisõhtuks kasutamiseks, siis tihti hommikul neid enam kusagilt ei leia või on need katki. Sama võib öelda õuemööbli kohta. Tihti leiab sealt hommikuti laiali vedelemas prügi, lõhutud asju või ära määritud istumisalasid. Helena Mägi kommenteeris: „Kurb, et peale päikeseloojangut kaob arusaamine, et tore on aega veeta vaid kohas, kus kõik vastutavad oma tarbimise ja tegude eest ning jätavad kõik samamoodi, kui see oli enne. Ühiseks heaoluks peaks igaüks ruumieksperimendis heaperemehelikult käituma ja seda väärtustama.“ Siiski leiavad kõik, et Ehedas ruumis on head rohkem. Mõnes mõttes on see koht ka miskit, mis Paides on alati puudu olnud. 17aastane Rauno Uusleer tõdes: „Ehe ruum on ainuke koht, kus saab lihtsalt sõpradega koos olles mõnusalt aega veeta.“ Aktiivselt Ehedas ruumis tegutsev Ako Russak lisas juurde: „See on ka ilus koht. Muidugi siis, kui see on puhas.“