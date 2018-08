Päästeamet: Igasuguse lõhkekeha leiu korral on oluline viivitamatult helistada hädaabinumbrile 112

Päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen tuletab meelde, et kõik lõhkekehad on väga ohtlikud. „Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Ükskõik millise sõjamoonaga on tegemist, on see igal juhul ohtlik ja seda peab käsitlema ülima ettevaatlikkusega“ rõhutas Pugonen. Päästeamet juhib tähelepanu sellele, et mitte mingil juhul ei tohi kahtlast eset kaasa võtta ega liigutada. „Selleks, et mitte ennast ja teisi ohtu seada, tuleks lõhkekeha leidmisel kus iganes kohast, seda mitte puutuda. Leiu korral helistada viivitamatult hädaabi numbrile 112. Peale mida annab Häirekeskus leidjale edasised käitumisjuhised ning sündmuskohale saadetakse demineerijad. Nemad selgitavad välja millega tegemist “ sõnab demineerimiskeskuse nõunik.