Tarbjal selgusid parimad petankimängijad

Üldarvestuses juhib sarja kindlalt 65 punktiga Ilme Mägi, Anne ja Vallo Sillamaa. Teisel kohal on 57 punktiga Kalev Lillepea ja Olavi Nurmsalu Väätsalt ning kolmandad on Liisa ja Vadim Gritšenko Türilt tulemusega 52 punkti. Kokku on osalenud Järvamaa petanki seeriavõistlusel 21 võistkonda.