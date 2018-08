Koigi kooli direktoriks pürgib 5 inimest

Järva valla abivallavanema Tiina Oraste sõnul laekus konkursile viis avaldust, mis vastasid nõuetele. Esimene voor on tänaseks läbi ja kõigi direktorikandidaatidega on vesteldud. Oraste lisas, et komisjonil saab olema väga keeruline otsust teha. "Peab ütlema, et kõik on väga tugevad kandidaadid," selgitas ta.