Politseinikud asuvad kihutajaid püüdma

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles, et Tallinna ja Tartu vaheline maantelõik valiti, sest see on suure liiklussagedusega ning tänavu juhtus seal võrreldes eelmise aasta seitsme kuuga kümme rasket õnnetust rohkem. Tallinna ja Tartu vahelisel maanteel on tänavu surma saanud kolm liiklejat, neist kaks Harjumaal ja üks Jõgevamaal.