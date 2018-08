Sotsiaaldemokraatide juhatus kohtub Paides ministrikandidaadiga

Rene Tammist on SDE liige ja töötanud Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna.

Urve Palo esitas avalduse ministrikohalt lahkumiseks 23. juulil. Valitsuse seaduse järgi on peaministril aega üks kuu, et Palo lahkumisavaldus presidendile viia. Tavaliselt on peaministril Kadriorgu minnes kaasas uue kandidaadi nimi.

Palo jätkab tööd riigikogus. Kas ta teeb seda sotsiaaldemokraatide fraktsioonis või fraktsioonituna, pole ta veel otsustanud.