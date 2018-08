Vaata, milliseid kaherattalisi tõi Türile tsikliparaad

Türile oli oma tsikleid näitama ja teiste motohuntidega kohtuma tulnud mitmesugust rahvast nii lähedalt, kui kaugelt. Pilke püüdsid nii kummivilistamine kui ka uhked masinad ise.

Lenno, kes on Alempoise liige olnud ligikaudu 10 aastat, rääkis, et on mootorratastest olnud huvitatud alates varasest lapseeast. Ta lisas, et temal on hetkel üks kaherattaline ja lisa pole plaanis soetada. "Mulle meeldib selle ühega sõita, olen oma valiku teinud."

Paraadile oli tuldud ka perekonniti. Terje ja Margus on elukaaslased, kes ei kuulu ühtegi motoklubisse, kuid tunnevad rõõmu selle üle, et nende elus on ühine hobi. "Minu ellu jõudiski see tänu elukaaslasele," lausus Terje.

Mitmed mootorratturid jagavad arvamust, et tsiklihullus on tulnud lapsepõlvest, nii ka Andrus. Ta lausus, et tema lapsepõlves ei möödunud päevagi, mil ta poles tsikli seljas olnud, kuid elu tegi omad keerdkäigud ning viis Andruse pikalt motomaailmast eemale. "Kolm aastat tagasi tuli see hullus uuesti ja nüüd mul on juba kolmas ratas," rääkis ta. Andruse arvates pakub mootorrattaga sõitmine nii adrenaliini kui ka suurt vabadusetunnet. "See on selline tunne, et sa teed, mis sa tahad. Sa ei ole mitte kellestki ega millestki sõltuv."

Andrus leiab, et sellised motoüritused on vajalikud just tsiklimeestele endile, sest saab näidata ennast ja oma masinat. "Selline ühtsustunne on," lisas ta. Samuti on tsiklimeestel kombeks oma rattaid tuunida ning selles vallas ka nõu anda. "Ma arvan, et see hobi annab hästi suure positiivse laengu," arvas ta.