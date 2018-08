Vaata, millises rütmis lõppes selleaastane Arvamusfestival

Laiemale kuulajaskonnale seostub Erki Pärnoja nimi kõige enam ansambliga Ewert and The Two Dragons, mille kitarristiks ta on. Mõned aastad tagasi hakkas Pärnoja tuntust koguma ka sooloartistina - 2015. aastal ilmus palju kiidusõnu pälvinud debüütalbum "Himmelbjerget" ning kaks aastat hiljem väärikas järg nimega "Efterglow".