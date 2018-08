Ackermanni projekt jõudis Järva-Madise kirikusse

Eelmise aasta sügisel uurisid Eesti kunstiakadeemia tudengid professor Hilkka Hiiopi eestvedamisel Türi kiriku altarit ja kujusid, juunis jõudis projekt Koeru kirikusse ning nüüd on kunstiakadeemia ja kunstimuuseumi veetav ning neli aastat vältav uurimisprojekt «Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas» järjega Järva-Madise kirikus. Järva-Madise kiriku alatarisein on kuulsa kujuri poolt valmistatud, kuid 19. sajandil ümber kujundatud.

Ackermanni projekti eesmärk on äratada unustusehõlmast Christian Ackermann – Eesti barokiajastu skandaalseim ja andekaim kujur. Ackermann on meister, kes väärib tähelepanu mitte ainult Eesti, vaid kogu Baltikumi kontekstis – oma elu ja loominguga on ta sidunud siinse kultuuri läänepoolse Euroopaga. Tema töökojas valmisid aastatel 1680–1710 kõik Põhja-Eesti kaunimad altariseinad, kantslid ja vapp-epitaafid, krutsifiksid jt kirikusisustuselemendid.