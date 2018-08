Raamat endisest Järvamaa mõisakoolist kogub hoogu

Lehtse hariduselust ei ole siiani välja antud ühtegi trükist. Raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas“ aastatel 1919 – 2017 koondab kokku ligi 100aastase kooli elu ja ajaloo. See on suur ja oluline osa meie kogukonna ajaloost ja samas ka väike killukene Eesti Vabariigi ajaloost. See põhjaliku sisuga raamat on väärikas kingitus Eesti 100. sünnipäevaks.