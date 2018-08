Toidupoodides koguti lasterikastele peredele arvukalt koolitarbeid

Kõigis Eesti maakondades läbiviidava heategevusliku kampaania «Lapsed kooli!» käigus paluti inimestel kinkida koolitarbeid nende perede toetuseks, kus kasvab neli või enam last. Kogutud koolitarbed lähevad jagamisele just selle piirkonna perede vahel kus asjad koguti. ELPL liikmesorganisatsioonid on kaardistanud abi vajavad pered ning koolitarvete jagamist on tänaseks juba alustatud.