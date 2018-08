Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas Paides ministrikandidaadi

Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski väljendas hea meel, et Rene andis oma nõusoleku naasta tegevpoliitikasse ning on valmis asuma juhtima Eesti jaoks niivõrd olulisi valdkondi, nagu ettevõtlus ja infotehnoloogia. "Olen veendunud, et tänu senisele töökogemusele nii Eestis kui ka Brüsselis, tema erakordsele analüüsivõimele ja ekspertteadmistele, saab Rene uues vastutusrikkas rollis suurepäraselt hakkama.“



Rene Tammist kinnitas, et võtab ministriametit väga tõsiselt ning panustab ka erakonna valimisprogrammi. „Sotsiaaldemokraadid on uuendusmeelne erakond. Me soovime panustada nutikasse ettevõtlusesse ja tõsta Eesti majanduse konkurentsivõimet ning seisame selle eest, et väheneks ressursside raiskamine,“ ütles Tammist. Enne ametisse astumist kutsutakse ta tagasi Taastuvenergia Koja juhatuse esimehe kohalt.