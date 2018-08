Ühisnädal ootab sündmusi

Maakondlike arenduskeskuste turunduse projektijuht Riina Nõupuu märkis, et põhjust on uhkust tunda, sest juba kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul. Nõupuu: "Soovime näidata, kuhu on inimeste koostöö ja hoolivus meie ühiskonna viinud". Ühisnädala keskne teema on 100 aastat kodanikuühiskonda Eestis seoses 26. novembril 1918. aastal Maanõukogu poolt vastu võetud määrusega Eesti kodakondsuse kohta, ehkki seltsiliikumise ajalugu ulatub lausa 18. sajandisse.