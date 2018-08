Sotsiaalkindlustusameti Paide klienditeenindus kolib uude majja

Sotsiaalkindlustusameti Paide klienditeenindus on reedel, 17. augustil suletud ja klientide vastuvõttu sel päeval ei toimu. Alates 21. augustist asub ameti Paide klienditeenindus ja kontor uues majas aadressil Rüütli 25. Tegemist on endise Järva Maavalitsuse hoonega. Asukohavahetusega klienditeeninduse lahtiolekuajad ei muutu. Paide klienditeenindus on avatud E 8.30–18, T–N 8.30–16.30, R 8.30–13.