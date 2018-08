Järvamaa laste leiutis saab Lottemaa teemapargi osaks

SEB ja Lottemaa esimese leiutamisvõistluse võidutööks osutus „Kommipaberiavaja“, mille autorid on eelkooliealised lapsed Emili ja Mattias Kõonurm koos vanematest abilistega. Võtmega kommipaberiavaja osutus nii vanemate kui ka laste lemmikuks leiutiseks 2017 aasta novembris käivitatud leiutamiskonkursi 5 finalisti seast. Laste jaoks leiutatud protsess on tehtud mänguliseks ja nõuab mõningast füüsilist pingutust. Vanematele aga meeldis see, et kommide söömise protsess muutub teadlikumaks ning et ligipääs masinale on piiratud võtmega.