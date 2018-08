Tublid eakad said ministri tunnustuse osaliseks

Vastuvõtule kutsutute hulgas oli Ada Nõmmküla, kell eestvedamisel on endises Imavere vallas üles ehitatud eeskujulik sotsiaalhoolekandesüsteem. Ta on kirjutanud projekte töötute ja puuetega inimeste tööturule kaasamiseks, osalenud usaldustelefoni töös, andnud tõuke MTÜ Imavere Sotsiaalkapital loomiseks, olnud üks eestvedaja Andeka Lapse Fondi tekkele ja toimimisele. Nõmmküla on pälvinud Imavere valla ja Järvamaa omavalitsuste liidu elutöö preemia. Ta on aidanud kaasa nii Imavere piirkonna kui kogu Järvamaa tuntuse esiletõstmisele. Minister Kaia Iva tunnustas ka Maimu Lompi, kes on väga aktiivselt erinevates kogukonna tegemistes kaasa lööv Paide eakate päevakeskuse energiline ja lõbusailmeline tegevusjuhendaja. Ta kuulub Paide linna eakate nõukogusse, on andnud märkimisväärse panuse eakate liikumise hoidmisesse ja arendamisse juhendades prouade võimlemisringi, eakate päevakeskuse tantsuansamblit ''Mamma Mia'' ning kord nädalas võimleb ta ka Paide Pansionaadi memmede – taatidega. Ta hoiab ja edendab kogukonna üht väärtuslikumat osa, milleks on tervis läbi liikumise.