Iga seeneline ja marjuline saab metsa eksimist ennetada

«Igal aastal saab politsei palju väljakutseid metsa eksinud inimestest. Kahjuks ei jõua kõik neist oma saagiga iseseisvalt koju. Suurem osa eksinutest on vanemad inimesed, kuid on ette tulnud ka noori, kes koduteed üles ei leia,» rääkis ta.

Õun soovitas metsa minna enne lõunat, et metsaskäik jääks valgele ajale. «Võimalusel oleks mõistlik külastada endale tuttavat metsa ning liikuda mööda kindlat orientiiri – selleks võib olla metsasiht, tee vms.,» rääkis ta.

Kui aga metsas olles hakkab tekkima tunne, et võid olla eksinud, võiks Õuna selgitust mööda esmalt kuulata ümbritsevaid hääli – näiteks sõidukeid. «Kui lähedal on sõidutee, saab möödasõitjate käest õiget suunda küsida. Kui aga kõrvalisi hääli kuulda ei ole, tuleks endast teada anda hädaabinumbril 112-le, et saaks kiirelt otsinguid alustada,» lausus ta.