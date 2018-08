Paide kesklinna kohvik sulges uksed

Kohvikuäri alustas Põder keskväljakul 2014. aastal. Nüüd, neli aastat hiljem, rääkis Põder Järva Teatajale, et see ei tasu ennast ära, sest kohvik tootis kahjumit. Kesklinnas sellise koha pidamise üks raskus oli tema sõnul kõrge rent, mida oli kohviku käivet silmas pidades keerukas maksta.

«Sealt ei tule ka loodetud käivet, sügisel, talvel ja kevadel on see ikka väga väike,» lausus ta. Ta viitas lisaks sellele, et Paides on pisike klientuur, aga valikus on palju toidukohti ja tavaliselt kippusid inimesed odavamaid eelistama.